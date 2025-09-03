Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 17:33

«Нет никакой благотворительности»: Путин раскрыл детали «Силы Сибири-2»

Путин назвал взаимовыгодными договоренности по «Силе Сибири — 2»

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Новые соглашения по поставкам российского трубопроводного газа, включая проект «Сила Сибири — 2», являются взаимовыгодными, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед журналистами в рамках завершения своего визита в Китай. Он подчеркнул, что договоренности строятся исключительно на рыночных принципах и не содержат элементов благотворительности.

Здесь нет никакой благотворительности ни с одной, ни с другой стороны. Это взаимовыгодные договоренности. Они реализуются на рыночных принципах, исходя из рыночных принципов, складывающихся именно в этом регионе. И, кстати, цена тоже на этот продукт, она формулируется не исходя из сегодняшних цен, а по формуле определенной, — сказал Путин.

До этого Владимир Путин говорил, что проект газопровода «Сила Сибири — 2» разрабатывался в течение нескольких лет. В перспективе Россия будет поставлять в Китай свыше 100 млрд кубометров газа ежегодно.

Ранее средства массовой информации сообщали, что расширение поставок российского природного газа в Китай, включая строительство трубопровода «Сила Сибири — 2», способно кардинально изменить ситуацию на мировом рынке СПГ. Реализация данного проекта может создать существенные препятствия для планов США занять лидирующие позиции в качестве основного мирового поставщика энергоресурсов.

Владимир Путин
Сила Сибири
газопроводы
Тернефтегаз
Китай
