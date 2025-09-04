Путин поблагодарил Си Цзиньпина за безвизовый режим для россиян

Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за введение безвизового режима для россиян. Глава государства передал слова признательности в ходе встречи с членом политбюро Компартии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

Но я бы вас очень просил передать ему самые наилучшие пожелания и слова благодарности за это решение, потому что оно носит не рядовой характер, — подчеркнул российский лидер.

Путин пояснил, что шаг Си Цзиньпина коснется сотен тысяч, если не миллионов граждан РФ. Президент отметил, что говорит об этом без всякого преувеличения.

Ранее стало известно, что Китай с 15 сентября вводит безвизовый режим для россиян с обычными загранпаспортами. Российские туристы смогут находиться в КНР до 30 дней. МИД Китая обозначил, что действовать это решение будет до 14 сентября 2026 года.

На фоне отмены визового режима число поисковых запросов среди россиян на туры в КНР выросло в два раза. Допускается, что спрос туристов в этом направлении может превысить 30%.