04 сентября 2025 в 18:35

Известного журналиста поймали на вранье об иностранных спонсорах

RT: Баданин соврал об отсутствии отчетов KPI перед западными спонсорами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Журналист Роман Баданин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в интервью коллеге Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) соврал об отсутствии отчетов по количеству просмотров и репостов материалов своего СМИ, передает RT. Издание сообщило об имеющихся в его распоряжении документах, доказывающих обратное.

Баданин в интервью утверждал, что его СМИ спонсируют, в том числе политические организации, однако не просят ничего взамен. При этом, по данным издания, в 2021 году были опубликованы документы, согласно которым журналист получал средства от крупных американских и европейских прогосударственных фондов. Они требовали детальные отчеты об эффективности публикаций.

Ранее стало известно, что финансовые показатели компании Дудя за прошлый год оказались значительно ниже, чем в России. Выручка испанской фирмы журналиста Butovo Production SL составила €751 тыс. (более 70,7 млн рублей), что почти в два раза меньше заработка в РФ за 2021 год.

Юрий Дудь
журналисты
иноагенты
компании
