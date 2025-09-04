Стало известно о серьезном проседании доходов известного блогера-иноагента Mash: доходы блогера Дудя за 2024 год оказались в два раза ниже, чем были в РФ

Финансовые показатели компании блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за прошлый год оказались значительно ниже, чем в России, сообщает Telegram-канал Mash. Согласно полученным данным, выручка его испанской фирмы Butovo Production SL составила €751 тысяча (более 70,7 млн рублей), что почти в два раза меньше заработка в РФ за 2021 год.

В распоряжении канала оказался финансовый отчет компании, названной в честь района Бутово, где журналист проживал длительное время. Если в 2023 году в организации числился всего один сотрудник, то в настоящее время штат увеличился до шести человек.

Чистая прибыль предприятия по итогам прошлого года достигла €17 тысяч (около 1,6 млн рублей), что в шесть раз превышает результат 2023 года. Такой рост был обеспечен за счет сокращения расходов на персонал и общих затрат, а также благодаря увеличению нераскрытого «прочего дохода».

Детализация расходов показывает, что в 2024 году значительно выросли затраты на закупки — с €93 тысяч до €128 тысяч (примерно 12 млн рублей). При этом расходы на персонал сократились с €446 до €439 тысяч (41,3 млн рублей), а прочие расходы уменьшились с €211 до €196 тысяч (18,4 млн рублей).

В отчетности также указано, что у компании имелись задолженности перед поставщиками в размере €11 850 (около 1,1 млн рублей), а также личный долг самого Дудя в €20 тысяч (более 1,8 млн рублей), который был погашен после получения дивидендов. Активы компании сократились на 15% из-за уменьшения оборотных средств.

Отмечается, что деятельность фирмы не ограничивается производством видеоконтента и рекламой. Уставные документы позволяют компании заниматься производством широкого спектра товаров — от напитков и одежды до мебели и спортивных товаров. В случае необходимости предприятие может перепрофилироваться на организацию цирковых и театральных постановок.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что имущество Дудя в России следует конфисковать в пользу государства. Однако, по его словам, журналист мог продать недвижимость при отъезде из страны, сейчас данная информация проверяется.