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25 июля 2025 в 12:33

В России захотели конфисковать имущество уехавшего блогера-иноагента

Глава ФПБК Бородин призвал конфисковать имущество Дудя

Юрий Дудь Юрий Дудь Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Имущество блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в России следует конфисковать в пользу государства, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, интервьюер мог продать недвижимость при отъезде из страны, однако данная информация проверяется.

Мы пока изучаем, смотрим, у знакомых, друзей спрашиваем, есть ли у Дудя какая-то недвижимость в России. Если есть, то попросим конфисковать ее в пользу российского государства. Думаю, он давно все распродал, готовился к убытию из нашей страны. Он неглупый парень. А мог и переписать имущество на подставных лиц, — сказал Бородин.

Адвокат Мария Ярмуш отметила, что Дудю может грозить уголовное дело по статье о госизмене, поскольку его подозревают в помощи иностранным государствам в ущерб безопасности России. Также блогер может понести уголовное наказание по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, однако не окажется в тюрьме, считает юрист Александр Хаминский.

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