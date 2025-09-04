Московскому студенту вынесли приговор за подготовку диверсии Студент Воронков получил 25 лет колонии за подготовку диверсии на газопроводах

Московский студент приговорен к 25 годам заключения за подготовку терактов на объектах газовой инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда. 22-летний Георгий Воронков признан виновным в совершении преступлений по заданиям куратора из Службы безопасности Украины.

Второй Западный окружной военный суд установил, что подсудимый планировал осуществить подрыв двух газопроводов в Воронежской области. Молодой человек, обучавшийся на фармацевта в Воронежском государственном медицинском университете имени Н. Н. Бурденко, также был осужден за государственную измену и диверсионную деятельность.

Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить подсудимому 25 лет лишения свободы, из которых четыре года в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима, со штрафом 800 тысяч рублей, — огласил судья приговор.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый лишь частично признал свою вину и не выразил раскаяния в содеянном. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Ранее Рязанский областной суд признал виновной в сотрудничестве с военной разведкой Украины 55-летнюю местную жительницу. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, гражданку РФ приговорили к пяти годам лишения свободы, она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.