Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 18:36

Московскому студенту вынесли приговор за подготовку диверсии

Студент Воронков получил 25 лет колонии за подготовку диверсии на газопроводах

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Московский студент приговорен к 25 годам заключения за подготовку терактов на объектах газовой инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда. 22-летний Георгий Воронков признан виновным в совершении преступлений по заданиям куратора из Службы безопасности Украины.

Второй Западный окружной военный суд установил, что подсудимый планировал осуществить подрыв двух газопроводов в Воронежской области. Молодой человек, обучавшийся на фармацевта в Воронежском государственном медицинском университете имени Н. Н. Бурденко, также был осужден за государственную измену и диверсионную деятельность.

Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить подсудимому 25 лет лишения свободы, из которых четыре года в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима, со штрафом 800 тысяч рублей, — огласил судья приговор.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый лишь частично признал свою вину и не выразил раскаяния в содеянном. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Ранее Рязанский областной суд признал виновной в сотрудничестве с военной разведкой Украины 55-летнюю местную жительницу. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, гражданку РФ приговорили к пяти годам лишения свободы, она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Россия
Москва
суды
студенты
диверсии
СБУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С яблочным вкусом: маринованная капуста на зиму с пряном маринаде
В работе Steam зафиксировали массовый сбой
Замглавы Минстроя призвал кассиров уходить на стройки
«Пафосные слова»: политолог об итогах встречи «коалиции желающих»
«Путь силы»: в Пентагоне сделали неоднозначное заявление о Трампе
Раскрыты причины гибели немецких политиков перед выборами
На Западе остались в шоке от слов Каллас о роли СССР в победе над нацизмом
Чиновница сношала девочку-подростка, снимая на видео: жертву травят в Сети
Зеленский раскрыл реакцию Трампа на закупку Словакии и Венгрии нефти из РФ
В Адыгее женщине предложили взять кредит на ремонт окон после атаки дронов
Неадекват напал на девушку за рулем такси, назвал лошадью и попал на видео
«Доллар мертв»: в США пришли к неутешительным выводам после саммита ШОС
Сбежал с СВО, чтобы насиловать: в Уфе судят дезертира-педофила
Коронавирус, инсульт, потеря голоса: куда пропала певица Ая из «Города 312»
Депутат прошлась по барам в Петербурге и решила им помочь
Российская пловчиха рассказала о хейте из-за смены гражданства
Онищенко рассказал, вспышку какой опасной инфекции скрывает Турция
Курс евро пробил отметку в 95 рублей впервые с конца июля
ВС России накрыли важный объект ВСУ в Черниговской области
Ватикан назвал условие освобождения заложников ХАМАС
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.