Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 20:44

Украинские кол-центры начали атаковать новые страны

Сбербанк: украинские телефонные мошенники переключились на другие страны

Телефонные мошенники из кол-центров на территории Украины начали активно звонить гражданам других стран, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, такая переориентация связана с усилением мер безопасности в России, передает «Газета.Ru».

Для нас это тоже было неожиданно, потому что за очень короткий промежуток времени украинские кол-центры начали работать против других стран, и работа идет очень активно, — отметил Кузнецов.

Он подчеркнул, что звонки поступают в Казахстан, Чехию, Польшу, Германию и другие государства. Однако правоохранительные органы этих стран пока не готовы эффективно противодействовать этому виду преступлений. По его данным, только за август убытки граждан примерно 20 стран Европы и СНГ составили около $94–95 млн (около 7,5 млрд рублей).

Ранее мошенники начали использовать данные Росреестра о недвижимости граждан для целевых атак с социальной инженерией. Злоумышленники выбирали жертв на основе информации об их собственности, затем связывались под предлогом проверки счетчиков и запрашивали коды подтверждения. В дальнейшем они имитировали взлом аккаунта на «Госуслугах», чтобы убедить жертву перевести деньги на «безопасный счет» или установить вредоносное ПО.

Украина
мошенники
кол-центры
Сбербанк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стармер чудом избежал подрыва на «секс-бомбе» в британском парламенте
Четырехлетняя девочка утонула на мелководье в Адриатическом море
Трамп отказался от помощи граничащим с Россией странам
Украинские кол-центры начали атаковать новые страны
В Центробанке объяснили, как обезопасить себя от блокировки карты
В Германии пришли к неутешительному выводу насчет «экономического поворота»
Хит вашей зимней кладовой: сочная и острая маринованная капуста
Россияне начали штурмовать Хогвартс, но не в Лондоне
«Карл слаб»: британской монархии предрекли незавидное будущее
В РСТ раскрыли, насколько вырастет турпоток из Китая в РФ при безвизе
Знаменитый боец UFC начал президентскую кампанию
Стало известно, как торговые войны могут снизить мировой рост экономики
Удивительные животные, которые почти не пьют воду
Суд принял важное решение по таджикской организации «Ватан»
Пенсионерка неожиданно «ожила» в больнице Петербурга
Небензя обозначил, что нужно учесть для мирного урегулирования на Украине
«Ущербный фюрер-канцлер»: канцлер Мерц ведет Германию в пропасть
Украина во мраке, маневр Путина, лютое пекло во Львове: что будет дальше
Эстония нашла способ облегчить жизнь союзникам в НАТО
МИД: РФ не уклонялась от выплат пострадавшим и жертвам авиакатастрофы AZAL
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.