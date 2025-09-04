Украинские кол-центры начали атаковать новые страны

Телефонные мошенники из кол-центров на территории Украины начали активно звонить гражданам других стран, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, такая переориентация связана с усилением мер безопасности в России, передает «Газета.Ru».

Для нас это тоже было неожиданно, потому что за очень короткий промежуток времени украинские кол-центры начали работать против других стран, и работа идет очень активно, — отметил Кузнецов.

Он подчеркнул, что звонки поступают в Казахстан, Чехию, Польшу, Германию и другие государства. Однако правоохранительные органы этих стран пока не готовы эффективно противодействовать этому виду преступлений. По его данным, только за август убытки граждан примерно 20 стран Европы и СНГ составили около $94–95 млн (около 7,5 млрд рублей).

Ранее мошенники начали использовать данные Росреестра о недвижимости граждан для целевых атак с социальной инженерией. Злоумышленники выбирали жертв на основе информации об их собственности, затем связывались под предлогом проверки счетчиков и запрашивали коды подтверждения. В дальнейшем они имитировали взлом аккаунта на «Госуслугах», чтобы убедить жертву перевести деньги на «безопасный счет» или установить вредоносное ПО.