Студенту грозит срок за сломанную руку друга во время армрестлинга

Студент из Саратова стал фигурантом уголовного дела из-за сломанной руки друга во время армрестлинга, информирует Telegram-канал Baza. Учащийся СГУ имени Чернышевского может получить восемь лет лишения свободы. Инцидент произошел 11 ноября 2023 года на паре по физкультуре.

Друзья решили помериться силой за столом армрестлинга, пока соревнование не прервал хруст — в одном из раундов студент сломал сопернику левую руку. Пострадавший написал на оппонента заявление в полицию. Сначала следствие возбудило дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Позднее его несколько раз закрывали и возобновляли.

Очередная проверка ужесточила статью, а студенту вменяют умышленное причинение вреда здоровью. Защита утверждает, что травма произошла из-за несчастного случая, когда парни неправильно поставили руки на столе без специальных подушек. Президент областной Федерации армрестлинга Игорь Душутин поддержал адвокатов. Следователи занимаются делом почти два года, что защита назвала беспрецедентным случаем для такого разбирательства.

