Несовершеннолетний мигрант пригрозил сломать пенсионерке лицо

Подросток в Тюмени пригрозил избить пожилую женщину в честь 1 Сентября, передает Telegram-канал «ЧП Россия | Новости». По данным источника, юный мигрант опубликовал ролик, где обещает сломать лицо пенсионерке.

На хату ко мне сядем, потом <...> кому-нибудь сломаем, вот этой бабушке, — пригрозил несовершеннолетний.

Авторы публикации отметили, что подросток вместо учебников и школы угрожает старикам и бахвалится перед камерой. Канал указал, что ему место не в TikTok, а на учете в полиции. Занялись ли правоохранители поиском подростка, пока не раскрывается.

Ранее в Калининградской области прокуратура начала проверку после публикаций в Сети информации о конфликте между подростками. Известно, что несовершеннолетние подрались на стадионе в городе Гусево. Пострадавшая получила ушибы и другие травмы в результате инцидента.

В Архангельской области возбудили уголовное дело после убийства подростка в Мирном. В СУ СК России по региону уточнили, что 15-летний школьник в ходе конфликта пырнул сверстника ножом. Пострадавшего не удалось спасти.