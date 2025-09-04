Суд принял важное решение по таджикской организации «Ватан» Ростовский суд принял решение о ликвидации таджикской организации «Ватан»

Суд постановил ликвидировать таджикскую организацию «Ватан» после рассмотрения иска Главного управления Минюста России по Ростовской области, сообщили в региональном УФСБ. Членов организации подозревают в преступлениях и нежелании интегрироваться в российское общество, передает ТАСС.

Прекращена деятельность Ростовской городской таджикской национально-культурной автономии «Ватан», члены которой не желали интегрироваться в российское общество, причастны к совершению тяжких преступлений, а также распространению идей этнического превосходства в среде выходцев из Центрально-Азиатского региона, — говорится в сообщении.

Ранее в Нижнем Новгороде суд приговорил подростка к восьми годам колонии за участие в деятельности террористической организации. В 2023 году молодой человек проявил интерес к экстремистской деятельности — распространял пропаганду организации в интернете и собирал взрывное устройство для будущего теракта. В результате правоохранители провели обыск: изъяли компоненты для бомбы, религиозную литературу и запрещенные символы.