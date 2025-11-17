«Стоит давать отчет»: ЕС предостерегли от размещения у себя бойцов Украины

Россия расценит размещение украинских военнослужащих на территории Европейского союза как акт агрессии, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, предложенная еврокомиссаром по обороне Андрюсом Кубилюсом инициатива погрузит человечество в эпоху палеолита.

Российской стороной подобные заявления [Кубилюса] расцениваются как неприкрытый акт агрессии и подготовка нового реваншистского сценария нападения Европы на нашу страну. Поэтому любому агрессору стоит давать отчет своим невзвешенным действиям и ответственно отнестись к последствиям опасных шагов, гарантированно ведущих наш мир к новым железным занавесам, безумной гонке вооружений, стремительно приближающих возвращение всей нашей цивилизации в экстремальный период каменного века, — высказался Шеремет.

Ранее Кубилюс выступил с предложением разместить украинских военных в странах Евросоюза, граничащих с Россией, после завершения конфликта на Украине. По его словам, начать эту инициативу стоит с Латвии.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что Брюссель планирует разместить бойцов ВСУ приграничных с РФ странах Евросоюза, чтобы использовать их как живой щит в случае конфликта с Москвой. По его мнению, такая стратегия позволит ЕС сэкономить ресурсы и снизить риски для своего населения.