Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 14:52

«Стоит давать отчет»: ЕС предостерегли от размещения у себя бойцов Украины

Депутат Шеремет: РФ воспримет размещение бойцов Украины в ЕС как акт агрессии

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Россия расценит размещение украинских военнослужащих на территории Европейского союза как акт агрессии, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, предложенная еврокомиссаром по обороне Андрюсом Кубилюсом инициатива погрузит человечество в эпоху палеолита.

Российской стороной подобные заявления [Кубилюса] расцениваются как неприкрытый акт агрессии и подготовка нового реваншистского сценария нападения Европы на нашу страну. Поэтому любому агрессору стоит давать отчет своим невзвешенным действиям и ответственно отнестись к последствиям опасных шагов, гарантированно ведущих наш мир к новым железным занавесам, безумной гонке вооружений, стремительно приближающих возвращение всей нашей цивилизации в экстремальный период каменного века, — высказался Шеремет.

Ранее Кубилюс выступил с предложением разместить украинских военных в странах Евросоюза, граничащих с Россией, после завершения конфликта на Украине. По его словам, начать эту инициативу стоит с Латвии.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что Брюссель планирует разместить бойцов ВСУ приграничных с РФ странах Евросоюза, чтобы использовать их как живой щит в случае конфликта с Москвой. По его мнению, такая стратегия позволит ЕС сэкономить ресурсы и снизить риски для своего населения.

Евросоюз
Украина
ВСУ
Госдума
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вдовец Гурченко погряз в долгах и лишился жилья после смерти жены
Охранники хотели получить премию при помощи взрывчатки
Водитель погиб в ДТП с погрузчиком под Петербургом
Развод на миллионы: как Самойлова зарабатывает после ухода Джигана
Суд вынес приговор экс-замгубернатору Ростовской области
Умерла звезда сериала «Анатомия страсти»
Стало известно о возвращении одной из лучших российских лыжниц
Россиян предупредили об опасности сотовой связи для беременных
Самолет экстренно сел после слов пассажира о бомбе в багаже жены
На Кубани родились два клонированных теленка
Су-57Э произвел фурор в Дубае: летная программа, экспорт, реакция Запада
Психолог оценила шансы на спасение брака Джигана и Самойловой
Путин расширил список заслуженных артистов РФ
Избежит наказания? Что грозит матери — расчленителю сына в Москве: детали
Теплый салат «Одна дома»: быстро, вкусно и сытно. Готово за 20 минут!
Эксперт назвал способ увеличить будущую пенсию более чем в два раза
«Добрый мальчик, верил в чудо»: что известно о семье расчлененного ребенка
Петли и двойки: как найти зайца по свежему снегу — тропление по первопутку
Бывшего премьера России признали террористом и экстремистом
Путин присвоил четырем многодетным матерям высшее государственное звание
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.