Подростка-террориста осудили в российском регионе В Нижнем Новгороде подростка-террориста приговорили к восьми годам колонии

В Нижнем Новгороде подростка приговорили к восьми годам колонии строгого режима за участие в деятельности террористической организации, сообщили в пресс-службе СУ СК региона. Отмечается, что молодой человек еще в 2023 году заинтересовался этим — пропагандировал организацию в Сети, а также собирал взрывное устройство, чтобы позже совершить теракт.

Осужденный изготовил и демонстрировал в сети Интернет третьим лицам символику, используемую данной террористической организацией, вел пропаганду ее деятельности и готовил совершение террористического акта на территории региона, — сказано в сообщении.

В итоге домой к подростку нагрянули силовики. Они изъяли компоненты для взрывного устройства, религиозную литературу и запрещенную символику, а после арестовали молодого человека.

До этого в Екатеринбурге был задержан местный житель, причастный к деятельности «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.