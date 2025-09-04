Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 13:07

В США не исключили подрыв «Силы Сибири— 2» вслед за «Северными потоками»

Ведущий Fox News Уоттерс допустил возможность подрыва «Силы Сибири — 2»

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Российский газопровод «Сила Сибири — 2», который после завершения строительства дойдет до Китая, могут подорвать вслед за трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2», такое мнение в эфире американского телеканала Fox News высказал ведущий Джесси Уоттерс. При этом он не уточнил, кто может стать ответственным за такую диверсию.

Возможно, кому-то придется разбомбить этот трубопровод, как «Северный поток», — сказал Уоттерс, изобразив пальцами кавычки при слове «кому-то».

Он добавил, что прокладываемый Россией трубопровод будет «большой». По словам Уоттерса, его строительство планируется завершить в следующем десятилетии. При этом «Сила Сибири — 2» обеспечит сразу 15% от всей энергии Китая.

Россия и Китай сближаются, — констатировал ведущий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новые соглашения по поставкам российского трубопроводного газа, включая проект «Сила Сибири — 2», являются взаимовыгодными. Глава государства подчеркнул, что договоренности строятся исключительно на рыночных принципах и не содержат элементов благотворительности.

