04 сентября 2025 в 20:20

Знаменитый боец UFC начал президентскую кампанию

Макгрегор заявил о начале своей президентской кампании в Ирландии

Конор Макгрегор Конор Макгрегор Фото: INPHO/Tom Hogan/Global Look Press

Знаменитый боец UFC Конор Макгрегор заявил в соцсети X о начале своей президентской кампании в Ирландии. Он призвал своих сторонников связаться с местными советниками, чтобы они выдвинули его кандидатуру.

Граждане Ирландии, время для настоящих перемен настало! Как президент, я не подпишу ни один законопроект, пока он сначала не будет возвращен к народу! Если вы хотите увидеть мое имя в бюллетене для голосования на выборах президента, я призываю вас уже сегодня связаться с вашими местными окружными советниками и попросить их выдвинуть мою кандидатуру, — написал Макгрегор.

Он подчеркнул, что действующая власть продолжает «раз за разом подводить страну». Спортсмен добавил, что если он станет президентом, то никто в Ирландии «не останется без внимания».

Ранее сообщалось, что Макгрегор потерпел поражение в апелляционном процессе по делу об изнасиловании. Суд оставил в силе предыдущее решение о признании спортсмена виновным, обязав выплатить пострадавшей стороне компенсацию в размере €250 тысяч (более 22 млн рублей). Дополнительно на него была возложена обязанность покрыть судебные издержки, которые составили €1,3 млн (более 119 млн рублей).

