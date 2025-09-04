Пенсионерка неожиданно «ожила» в больнице Петербурга

В Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга врачи рассказали родственникам о смерти пенсионерки, пока она, живая, ждала медиков, сообщает «Фонтанка». Отмечается, что 79-летняя горожанка попала в учреждение с инсультом.

После неприятного звонка с родными связалась сама женщина, объяснив, что разобрала вещи и только что нашла телефон. В материале сказано, что заведующий отделением списал ситуацию на действия мошенников. При этом внучка пенсионерки настаивает на причастности к инциденту медиков и считает, что те даже звонили в ритуальное агентство.

Ранее в Испании женщина, которую считали умершей, «ожила» по пути на собственные похороны. Отмечается, что сотрудники похоронного бюро заметили у испанки пульс во время подготовки к погребению, через некоторое время она начала шевелить пальцами.

Между тем в Волгоградской области сотрудники ритуальной службы захоронили людей в траншее за пределами кладбища. Уточняется, что невостребованные тела покойников хранились в морге несколько месяцев. В городе не работала специализированная служба, отвечающая за организацию похорон по гарантированному перечню.