Депутат прошлась по барам в Петербурге и решила им помочь Депутат ЗакСа Астахова допустила, что «закон о наливайках» могут пересмотреть

«Закон о наливайках» могут пересмотреть в нескольких пунктах, допустила депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Наталия Астахова в беседе с «Деловым Петербургом». В рамках пресс-конференции парламентарии снова обсудили инициативу, которая вызвала общественный резонанс. Так, Астаховой передали больше 100 подписей от заведений.

Если мы увидим, что очень многие пострадают, мы можем вернуться к рассмотрению и, может, я выступлю инициатором изменения самого метража до более приемлемого, — подчеркнула Астахова.

По ее словам, некоторым барам, которые попали под ограничение, не хватает двух-пяти квадратных метров до установленной законом нормы в 50 «квадратов». Астахова считает, что в ней заключается «ущербность и несправедливость» закона. Решением проблемы, по ее мнению, могло бы стать снижение площади баров до 35 квадратных метров. Парламент создала собственный реестр заведений, которые пострадают от новых правил. Пока обращения составили лишь 12 предпринимателей. Если их будет больше, власти рассмотрят возможность изменить решение.

Ранее в Северной столице вступил в силу закон о «наливайках». Заведения, которые торгуют алкоголем, должны сами подать заявки, чтобы их внесли в специальный реестр.