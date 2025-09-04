Стала известна судьба «самого толстого в мире» мальчика Друг самого толстого в мире мальчика заявил, что он похудел на 80 килограммов

Павел Бурчаков из города Семилуки Воронежской области, которого называли самым толстым в мире мальчиком за то, что в 15 лет он весил 260 килограмм, сильно похудел, рассказал NEWS.ru его знакомый. По его словам, повзрослев, парень стал внимательно следить за своим питанием. Он отметил, что от операции по уменьшению желудка парень отказался.

Павел сейчас сильно похудел. Следит за тем, чтобы питание было правильным и включало белки, жиры и углеводы. Весит он примерно 180 килограммов. Ему предлагали сделать операцию по резекции (уменьшению, — NEWS.ru) желудка, но он отказался от этого, — рассказал друг Бурчакова.

По его словам, сейчас Павел не жалуется на жизнь, не унывает и работает над собой. Также он увлекается компьютерными играми, особенно любит Dune, Minecraft, WARFRAME, R.E.P.O., подчеркнул его товарищ.

Ранее депутаты Госдумы предложили включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний. Они рекомендовали Минздраву вести учет пациентов с таким диагнозом и диспансерное наблюдение за ними. Известно, что количество людей с ожирением в мире превысило миллиард: каждый восьмой человек в мире страдает от лишнего веса.