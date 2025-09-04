Труп в поле, ложь в глазах: мать покрывала сына-убийцу

В июне мать и сын из подмосковного Дзержинского закопали труп 22-летней уроженки Тамбовской области. Молодой человек задушил девушку в приступе ревности, когда та собралась уходить от него. Мать несколько дней покрывала убийцу, пока не попала на допрос к следователю. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

«Считал ее своей вещью»

Девушка Виктория переехала в Санкт-Петербург из города Моршанска в Тамбовской области. Девушка грезила о карьере вокалистки и ходила на занятия по танцам. Однако деньги зарабатывала временно неквалифицированным трудом — трудилась на ПВЗ различных маркетплейсов.

На работе у нее завязались отношения с 20-летним Романом. Со стороны их пара казалась идеальной, в соцсетях оба публиковали совместные фото и не скрывали свои романтические отношения.

Вскоре Роман позвал Вику жить к себе. Мама Романа Наталья Лазарева была не против. Но день ото дня отношение молодого человека к девушке становилось все хуже и хуже, а ревность с его стороны была патологической.

«Он буквально считал ее своей вещью», — рассказывает друг Виктории Вадим в интервью Веронике Косаткиной.

«Забрать тебя из этого ада»

С Вадимом Вика познакомилась в Telegram-канале группы «Три дня дождя», когда уже была в отношениях с Романом. В переписках с Вадимом девушка жаловалась, что ее избранник употребляет тяжелые наркотики и постоянно издевается над ней.

«Несколько раз она мне скидывала фотографии, что находила то трубки курительные, то некие штуки, в которых хранятся наркотики. Он постоянно увиливал и говорил типа „Не суй нос не в свое дело“. Она записывала мне видеокружочки, где человек в полном невменозе. Она ему задает какие-то вопросы, а он чуть ли не слюни пускает», — рассказывает Вадим.

Вадим неоднократно уговаривал Викторию порвать с Романом и приглашал ее к себе в Петербург.

«Она рассказывала, что ей страшно переезжать в Петербург. Она хочет, но это абсолютно другой город, где у нее никого, кроме меня, нет. Я сказал: „Давай попробуем. Ничего такого не будет, если мы характерами не сойдемся“. Я ей пообещал, что куплю билеты, и она в Москву поедет обратно. Либо к родным. „Я зову тебя не в отношения, я зову тебя, чтобы забрать из того ада, который у тебя сейчас происходит“», — делится Вадим.

«Сообщения депрессивного характера»

В итоге в первой половине июня было решено, что Вика переезжает в Санкт-Петербург, где ее ждет Вадим. 10 июня молодой человек позвонил девушке и сказал, что покупает ей билеты.

«Примерно в 19 часов 10-го числа она вышла на связь. С Ромой они поговорили, она чувствовала себя чудовищем и писала сообщение, что хочет побыть одна и чтобы это все закончилось. Хотела по-хорошему с ним поговорить, он обиделся и ушел. Сообщения были такого депрессивного характера», — вспоминает Вадим.

Позже Вадим видел несколько раз, что Вика прочитывала его сообщения и даже начинала набирать ответ. Но с того вечера больше ни одного сообщения от Вики он не получил. Позже ее мобильный телефон стал недоступен для звонков.

«От этой девочки одни беды»

Уже 11 июня Вадим забил тревогу. Он начал писать тренеру Вики и ее бывшему парню. Роман в тот день ответил: «Не впутывай меня в дела ваши с Викой, я ничего не знаю». Вадим написал матери Романа, от которой получил ответ: «Я ничего не знаю об этой девочке, от нее одни беды, держитесь от нее подальше».

Вадим не мог обратиться в полицию, потому что в правовом смысле никем не приходился Вике. Но позже он узнал, что уже в тот же день заявление о пропаже написала мама девушки.

Вадим начал искать зацепки и писать каждому, кто мог быть связан с Викой. Он приехал в подмосковный Дзержинский, чтобы лично поговорить с бывшим парнем Вики и его матерью. Их поведение ему сразу показалось странным. Другой друг рассказал Вадиму, что Роман неоднократно поднимал руку на Вику. Однажды она сбегала из дома к нему из-за побоев.

Когда Вадим приехал к квартире Лазаревых, мать сначала общалась с ним через закрытую дверь.

«Дверь там никто не открыл изначально. Через дверь ответила мама Ромы. Я сказал: „Мы с вами общались во „ВКонтакте“, Вика пропала, мы переживаем, надо найти человека. Последнее место, где она была, — это ваша квартира. Последний, кто ее видел, — это Рома“. Я сказал: „Давайте, чтобы до полиции какое-то дело не доходило, я сейчас просто поговорю с вами, с Ромой, получим какую-то информацию, пойдем дальше искать своими силами“», — рассказывает Вадим.

Через время из квартиры на лестничную клетку вышли Наталья и Роман. Первая начала наиграно изображать озабоченность тем, что девушка пропала, а Роман был абсолютно спокоен.

Наталья соврала, что в тот вечер, когда Вика перестала выходить на связь, они с Романом ездили на дачу. Через день она уже говорила в аудиосообщениях, что никто на дачу не ездил.

«Довели до сердечного приступа»

На пятый день поисков Вадим уговорил Романа и тренера Вики по танцам сходить дать показания в полицейском участке.

«В тот же момент, когда следователь нас на допрос вызывает, Рома говорит: „Ой, мне звонок, бабушке плохо, мне надо срочно ехать домой“. Он, видимо, испугался. Я этому значения тогда не придал. Его отпустили, и все. Допросили меня, допросили Мишу, мы предоставили какие-то переписки, которые у нас были», — рассказывает Вадим.

В последующие дни Вадим начал нахраписто выпрашивать у Натальи Лазаревой больше информации о том, что произошло в злополучный день, а та в ответ начала угрожать ему, что напишет на него заявление в полицию за давление на свидетелей.

«Вы меня практически довели до сердечного приступа. Вы знаете, вот я хотела пойти в полицию, написать на вас заявление, потому что вы давите на моего сына. Понимаете, у него суицидные мысли», — говорила Наталья в аудиосообщениях.

«Следствие сворачивает поиски»

Тем временем выяснилось, что Вика никуда не выходила из дома Лазаревых в тот вечер. Волонтеры в Подмосковье продолжают поиски пропавшей девушки.

Но 18 июня поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщает о приостановке поисков.

«Следствие сворачивает поиски, и никакой информации нет. Тут уже какой-то комок в горле, и через некие источники внутренние мне уже пишут люди, мол, прими соболезнования. Через полчаса обещали все сообщить», — делится Вадим.

Лишь через три часа Вадиму позвонила тетя Виктории. Призналась, что ей запретили это говорить, но она не может умолчать.

«Говорит, мать созналась, он ее задушил, и они вывезли в тот вечер ее в сторону дачи закапывать. Оба под следствием, их задержали, везут показывать место, где они ее спрятали. У меня тогда просто сердце в пятки ушло, я просто на трубке вишу, молчу, я не знаю, что сказать», — рассказывает Вадим.

Выяснилось, что мать сначала увела следственную группу в другую сторону от места захоронения.

«Но тело нашли не по показаниям матери, а нашли с помощью дрона. Искали прикопы и нашли в четырех километрах вообще в другом направлении, в другом поле. Пока неизвестно, забыла ли она действительно. Либо умышленно как-то это все уводила», — говорит Вадим.

Следователи сомневаются, что за то время, что Лазаревых не было дома, они могли выкопать и закопать такую глубокую могилу, которую нашли на местности. Тело девушки было захоронено в поле на окраине Тульской области. Известно, что после убийства мать и сын заехали в ресторан «Вкусно — и точка», чтобы поесть.

Мать — свидетель или пособник?

Роман до последнего не признавался в убийстве, пока не оказался на месте захоронения. При этом во время волонтерских поисков он даже несколько раз выходил с поисковыми группами.

«Роман не сознавался до самого конца, пока его не привезли в наручниках на место, где раскопали, достали тело, обернутое в пакеты. Все, что он сказал: „Да, убил“. То есть абсолютно спокойный. Даже я, когда с ним общался, когда в поисках участвовали, единственное, что его гложило: „А что со мной теперь будет? Меня теперь посадят?“ Почему ты за это переживаешь, если ты якобы ничего не делал?» — говорит Вадим.

По словам Вадима, мать Романа хоть и была сначала арестована, но позже перешла в статус свидетеля. Сейчас ему неизвестно, как продвигается дело, но он уверен, что факт подельничества очевиден.

Ждет отправки на СВО

Роман тем временем уже подписал контракт, чтобы отправиться в зону проведения СВО.

«Знаю точно, что он сразу подписал контракт на СВО. Ему предложили контракт сразу же. Не его инициатива была, а это инициатива правоохранительных органов, потому что они обязаны сейчас эту информацию предоставлять. Он сразу же подписал и ждет одобрения от Министерства обороны. Если одобрят, то он уедет на СВО. Она закончится, он еще оттуда героем выйдет», — сетует Вадим.

