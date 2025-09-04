В Санкт-Петербурге школьник сел на карандаш и попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге ученик третьего класса случайно сел на острый карандаш и попал в реанимацию, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». У ребенка был пробит внутренний орган, врачи оказывают ему необходимую помощь.

Инцидент произошел в школе Красносельского района. Один из мальчиков решил разыграть одноклассника и положил ему на стул карандаш. В итоге ребенок, севший на него, был госпитализирован.

