Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 10:30

В Санкт-Петербурге школьник сел на карандаш и попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге третьеклассник попал в больницу из-за острого карандаша

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге ученик третьего класса случайно сел на острый карандаш и попал в реанимацию, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». У ребенка был пробит внутренний орган, врачи оказывают ему необходимую помощь.

Инцидент произошел в школе Красносельского района. Один из мальчиков решил разыграть одноклассника и положил ему на стул карандаш. В итоге ребенок, севший на него, был госпитализирован.

Ранее подростки избили девочку из детдома в селе Красные Орлы в Кемеровской области. В соцсетях распространилось видео с издевательствами над школьницей, которую ровесницы поставили на колени со словами «Жить надоело?». Следователи организовали проверку.

До этого мальчик оказался в больнице с 40-градусной температурой после того, как родители завели домашнюю черепаху. Медики диагностировали у ребенка сальмонеллез. Специалисты называют сальмонеллы частью микрофлоры кишечника черепах. Отличить зараженное животное от здорового невозможно, поэтому черепахи часто становятся источниками инфекции для детей.

Россия
Санкт-Петербург
дети
больницы
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На ВЭФ обсудили будущее творческого сектора экономики России
Дети оказались под угрозой из-за пьяного мужчины с ножом
На Западе узнали, к чему «коалиция желающих» попытается подтолкнуть Трампа
На границе Евразии и Америки произошло сильное землетрясение
Нетаньяху запретил президенту европейской страны посещать Израиль
Апти Алаудинов сообщил о последствиях смерти Парубия для украинской власти
Стало известно, почему простаивают центры подготовки спортсменов
Российские таможенники задержали китаянку с когтями медведя
Нарколабораторию с украинским следом накрыли под Новосибирском
В России упростят закупки для школ и вузов
На Западе заявили о плачевном положении ВСУ из-за ударов российских дронов
Поклонская указала, кто стоит за трагедией Украины и России
Как пожарить свинину, чтобы она была мягкой: простая инструкция
Медведев призвал лишить Лондон ценностей Британской Короны
Готовим домашнее мороженое из сливок и сгущенки по очень простому рецепту
В Португалии объявлен траур после крушения фуникулера в Лиссабоне
Готовим нежный салат из крабовых палочек по классическому рецепту
На Урале стрела башенного крана пробила голову мужчине
В Госдуме дали прогноз на возвращение российского флага на Олимпиаде-2028
Классический рецепт шарлотки: пошаговый рецепт нежного яблочного пирога
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.