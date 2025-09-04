Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 11:51

Нутрициолог назвала подходящий продукт для позднего ужина

Нутрициолог Панова: для позднего ужина лучше всего подходит яичный белок

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Яичный белок лучше всего подойдет для позднего ужина, так как он хорошо усваивается, посоветовала диетолог и нутрициолог Ольга Панова. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что тяжелая и жирная пища перед сном может навредить. По ее словам, стоит есть за два-три часа перед отдыхом, чтобы не сбивать природные ритмы и не нарушить работу организма.

Если у вас нет непереносимости яичного белка, то лучше поесть его перед сном в том количестве, которым вы наедитесь. Он легко и быстро усвоится, причем вы не будете голодны, — посоветовала эксперт.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что недоваренные яйца могут стать причиной заражения сальмонеллезом, так как эти бактерии часто присутствуют не только на скорлупе, но и под ней. Она подчеркнула, что в группе риска находятся продукты домашнего приготовления, такие как майонез.

До этого биолог Наталья Фоменко заявила, что не нужно бояться есть куриные яйца с сырым желтком: заразиться сальмонеллезом из-за магазинных яиц практически невозможно. По ее словам, шансы на это составляют менее 1%.

нутрициологи
врачи
диеты
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе арестовали подростка за нападения на прохожих
В Казахстане опровергли новости о задержании высокопоставленного чиновника
Девятиклассник умер после первого дня в школе
С восточным акцентом: маринованная капуста с имбирем и куркумой
Ветеран «Спартака» назвал футболиста, который нужен сборной России
Россиянам объяснили, надо ли удалять аккаунты в Instagram или Facebook
Экс-футболист назвал победителя в предстоящем матче Франции и Украины
В США не исключили подрыв «Силы Сибири— 2» вслед за «Северными потоками»
В Госдуме оценили шансы на отставку Вяльбе
Жители сочинского ЖК забили тревогу из-за виртуального пожара в квартире
Известный блогер лишился последнего бизнеса в России
Хотел утащить в лес: под Петербургом женщина спасла девочку от педофила
Защита Фургала не смогла найти его арестованные машины Toyota и Lexus
Зарезавшего девушку в кемеровском кафе импотента посадили в СИЗО
Раскрыто число мощных DDoS-атак на ресурсы ВЭФ за последние два дня
В Госдуме оценили вероятность снижения ключевой ставки до 14% к концу года
В России планируют увеличить мощность газопровода «Сила Сибири»
В МИД России оценили заявление Каллас о встрече лидеров в Пекине
Готовим венгерский яблочный пирог — рецепт, который полюбит вся семья
Еще одна страна снизила потолок цен на российскую нефть
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.