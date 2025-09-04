Нутрициолог назвала подходящий продукт для позднего ужина

Яичный белок лучше всего подойдет для позднего ужина, так как он хорошо усваивается, посоветовала диетолог и нутрициолог Ольга Панова. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что тяжелая и жирная пища перед сном может навредить. По ее словам, стоит есть за два-три часа перед отдыхом, чтобы не сбивать природные ритмы и не нарушить работу организма.

Если у вас нет непереносимости яичного белка, то лучше поесть его перед сном в том количестве, которым вы наедитесь. Он легко и быстро усвоится, причем вы не будете голодны, — посоветовала эксперт.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что недоваренные яйца могут стать причиной заражения сальмонеллезом, так как эти бактерии часто присутствуют не только на скорлупе, но и под ней. Она подчеркнула, что в группе риска находятся продукты домашнего приготовления, такие как майонез.

До этого биолог Наталья Фоменко заявила, что не нужно бояться есть куриные яйца с сырым желтком: заразиться сальмонеллезом из-за магазинных яиц практически невозможно. По ее словам, шансы на это составляют менее 1%.