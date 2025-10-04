Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 11:57

Россиянам назвали лучший курорт для недорогого пляжного отдыха осенью

Fun&Sun: цены на путевки в Турцию в конце октября стартуют от 50 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стоимость путевок в Турцию в бархатный сезон, который начнется в конце октября, стартует от 50 тыс. рублей на человека за неделю с учетом перелета, заявили РИА Новости в пресс-службе туроператора Fun&Sun. В этот период поток туристов снижается, что ведет к уменьшению цен, а погодные условия остаются комфортными: температура моря составляет около +24 градусов.

Турция — бесспорный хит осеннего сезона. В октябре на Средиземноморском побережье, в Анталье, Аланье устанавливается идеальная погода для экскурсий, прогулок и комфортного купания, — отметила PR-директор Tez Tour Жанна Богачева.

По ее словам, данное направление особенно популярно среди семей с детьми и путешественников, ценящих теплый климат и безвизовый режим. Помимо пляжного отдыха, Турция привлекает туристов своим богатым историческим наследием и уникальной кухней. Согласно данным Ассоциации туроператоров, на эту страну приходится более трети (36%) всех проданных путевок на октябрь.

Ранее экономист Инна Литвиненко заявила, что покупать билеты для поездок и путешествий в новогодние праздники следует уже сейчас. Она посоветовала покупать билеты в будние дни, так как большинство людей обычно проверяют цены в свои выходные — в субботу и воскресенье.

Турция
путешествия
отдых
цены
