Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 10:30

Правда и мифы о перелетах: разоблачаем главные народные авиалегенды

Правда и мифы о перелетах: разоблачаем главные народные авиалегенды Правда и мифы о перелетах: разоблачаем главные народные авиалегенды Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Предстоящий перелет вызывает смешанные чувства? Давайте разберемся, где правда, а где — популярные «страшилки», и превратим полет в комфортное путешествие с помощью простых лайфхаков для самолета.

Чему верить, а чему нет?

Самые популярные мифы часто преувеличивают риски. Например, мобильный телефон не может стать причиной крушения лайнера, а турбулентность, пугающая многих, за всю историю авиации не стала причиной катастроф ни одного самолета. Дверь во время полета невозможно открыть из-за огромной разницы давления внутри салона и снаружи, а унитаз не засосет человека, так как мощность вакуумного насоса рассчитана только на отходы.

Что касается чая и кофе — вода для них берется из той же системы, что и питьевая вода для пассажиров, и ее качество строго контролируется авиакомпаниями. Подушка для шеи — не панацея, но она помогает зафиксировать голову и избежать мышечного напряжения во сне, что уже большой плюс.

Карамелька за щекой: зачем пассажирам раздавали сладости?

А знаете, зачем раньше давали карамельки при взлете? Это помогало справиться с заложенностью ушей. Сглотнув слюну, вы выравниваете давление в среднем ухе. Если конфетки нет, просто зевните или попейте воду. Ходить по салону во время длительного перелета можно: это необходимо для улучшения кровообращения и профилактики затекания ног. Если ноги затекают, снимите обувь, делайте круговые движения стопами и время от времени прогуливайтесь.

Очкарикам можно брать с собой и очки, и линзы. В салоне сухой воздух, поэтому «линзоманам» стоит иметь при себе увлажняющие капли и на всякий случай пару запасных линз или очки.

Лайфхаки для самолета — развенчиваем страшилки и мифы о перелетах Лайфхаки для самолета — развенчиваем страшилки и мифы о перелетах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следим за здоровьем и красотой даже в небе

Гипер- и гипотоникам перед полетом стоит проконсультироваться с врачом. Общие советы: избегайте кофеина, пейте достаточно воды, откажитесь от алкоголя и вставайте с кресла, чтобы размяться и не допускать скачков артериального давления.

Красавицам на заметку: увлажнить кожу помогут термальная вода (это профессиональный секрет каждой стюардессы) и крем в travel-формате. Тканевую маску тоже взять можно — это отличный способ интенсивно увлажнить кожу в полете.

Три универсальных секрета комфортного перелета

Чтобы путешествие приносило радость прямо в пути, прислушайтесь к нашим рекомендациям.

1. Одежда: выбирайте многослойную, свободную одежду из натуральных тканей.

2. Гидратация: пейте больше простой воды.

3. Отвлечение: займитесь просмотром фильмов, чтением или аудиокнигами, чтобы переключить внимание.

Надеемся, эти советы и проверенные лайфхаки для самолета помогут вам летать без страха и с максимальным комфортом. Приятного полета!

Ранее мы рассказывали, что взять с собой в самолет из еды и не остаться голодным ни при каких условиях!

перелеты
авиация
самолеты
путешествия
туризм
мифы
советы
страхи
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Западный журналист пошутил после слов Путина о дронах и НЛО
Синоптик рассказал, когда в Москву придут осенние дожди
Магнитные бури сегодня, 4 октября: что завтра, сильные боли, нервные срывы
Удары по Украине сегодня, 4 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Два подростка и водитель «приоры» погибли от ошибки на дороге
Прославившийся в сериале о мафии актер ушел из жизни
В Британии дали неожиданную оценку выступлению Путина на «Валдае»
Стало известно, кто одобрил операцию против «Флотилии» Тунберг
В правительстве озвучили сумму, направленную на доплаты пенсионерам
Россиянам напомнили о великом православном празднике 4 октября
Фотограф решил судиться с бывшей из-за своих снимков в ее соцсетях
Вертолет вылетел на помощь сорвавшимся с вулкана на Камчатке альпинистам
Сенатор заявил, что европейские лидеры попали в «антироссийское болото»
«Для уничтожения вредителей»: ВСУ «выкуривают» мирных жителей из домов
Для воспитанниц Минобороны открыли новый Дом творчества и науки
Бойцы ВСУ устроили «пиар-акцию» и попали в плен
«Баланс смещается»: на Западе вынесли ВСУ неутешительный вердикт
В Совфеде разъяснили вопрос изъятия пустующих квартир
«Со смыслом»: популярный американский рэпер оценил русскую кухню
Власти раскрыли число погибших жителей Белгородской области в сентябре
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Общество

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.