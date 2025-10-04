Правда и мифы о перелетах: разоблачаем главные народные авиалегенды

Предстоящий перелет вызывает смешанные чувства? Давайте разберемся, где правда, а где — популярные «страшилки», и превратим полет в комфортное путешествие с помощью простых лайфхаков для самолета.

Чему верить, а чему нет?

Самые популярные мифы часто преувеличивают риски. Например, мобильный телефон не может стать причиной крушения лайнера, а турбулентность, пугающая многих, за всю историю авиации не стала причиной катастроф ни одного самолета. Дверь во время полета невозможно открыть из-за огромной разницы давления внутри салона и снаружи, а унитаз не засосет человека, так как мощность вакуумного насоса рассчитана только на отходы.

Что касается чая и кофе — вода для них берется из той же системы, что и питьевая вода для пассажиров, и ее качество строго контролируется авиакомпаниями. Подушка для шеи — не панацея, но она помогает зафиксировать голову и избежать мышечного напряжения во сне, что уже большой плюс.

Карамелька за щекой: зачем пассажирам раздавали сладости?

А знаете, зачем раньше давали карамельки при взлете? Это помогало справиться с заложенностью ушей. Сглотнув слюну, вы выравниваете давление в среднем ухе. Если конфетки нет, просто зевните или попейте воду. Ходить по салону во время длительного перелета можно: это необходимо для улучшения кровообращения и профилактики затекания ног. Если ноги затекают, снимите обувь, делайте круговые движения стопами и время от времени прогуливайтесь.

Очкарикам можно брать с собой и очки, и линзы. В салоне сухой воздух, поэтому «линзоманам» стоит иметь при себе увлажняющие капли и на всякий случай пару запасных линз или очки.

Лайфхаки для самолета — развенчиваем страшилки и мифы о перелетах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следим за здоровьем и красотой даже в небе

Гипер- и гипотоникам перед полетом стоит проконсультироваться с врачом. Общие советы: избегайте кофеина, пейте достаточно воды, откажитесь от алкоголя и вставайте с кресла, чтобы размяться и не допускать скачков артериального давления.

Красавицам на заметку: увлажнить кожу помогут термальная вода (это профессиональный секрет каждой стюардессы) и крем в travel-формате. Тканевую маску тоже взять можно — это отличный способ интенсивно увлажнить кожу в полете.

Три универсальных секрета комфортного перелета

Чтобы путешествие приносило радость прямо в пути, прислушайтесь к нашим рекомендациям.

1. Одежда: выбирайте многослойную, свободную одежду из натуральных тканей.

2. Гидратация: пейте больше простой воды.

3. Отвлечение: займитесь просмотром фильмов, чтением или аудиокнигами, чтобы переключить внимание.

Надеемся, эти советы и проверенные лайфхаки для самолета помогут вам летать без страха и с максимальным комфортом. Приятного полета!

Ранее мы рассказывали, что взять с собой в самолет из еды и не остаться голодным ни при каких условиях!