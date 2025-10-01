Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 10:22

Секрет ясного взгляда: способ снять усталость глаз за 2 минуты, о котором молчат

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вечером глаза нередко краснеют и тяжелеют, особенно если день прошел за компьютером. Существует простой способ вернуть им свежесть и снять напряжение буквально за пару минут. Он не требует сложных упражнений и доступен каждому.

Чтобы быстро убрать усталость, достаточно закрыть глаза и плотно приложить к ним теплые ладони. Легкое давление создаст эффект темноты и покоя, а тепло усилит кровообращение. Такой прием называют пальмингом. Делать его лучше сидя, опершись локтями о стол, чтобы не напрягать руки. Дышать нужно глубоко и спокойно, представляя, что вместе с каждым выдохом уходит усталость. Через 2 минуты ощущения изменятся: напряжение спадет, а взгляд станет яснее. Если добавить к этому вращательные движения глаз и короткие паузы в работе за экраном, эффект закрепится. При регулярной практике утомляемость снижается, а глаза чувствуют себя гораздо лучше.

Ранее также сообщалось о правилах сочетания продуктов. Эти советы сделают ваше питание более полезным и комфортным.

советы
здоровье
глаза
упражнения
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
