Секрет ясного взгляда: способ снять усталость глаз за 2 минуты, о котором молчат

Вечером глаза нередко краснеют и тяжелеют, особенно если день прошел за компьютером. Существует простой способ вернуть им свежесть и снять напряжение буквально за пару минут. Он не требует сложных упражнений и доступен каждому.

Чтобы быстро убрать усталость, достаточно закрыть глаза и плотно приложить к ним теплые ладони. Легкое давление создаст эффект темноты и покоя, а тепло усилит кровообращение. Такой прием называют пальмингом. Делать его лучше сидя, опершись локтями о стол, чтобы не напрягать руки. Дышать нужно глубоко и спокойно, представляя, что вместе с каждым выдохом уходит усталость. Через 2 минуты ощущения изменятся: напряжение спадет, а взгляд станет яснее. Если добавить к этому вращательные движения глаз и короткие паузы в работе за экраном, эффект закрепится. При регулярной практике утомляемость снижается, а глаза чувствуют себя гораздо лучше.

