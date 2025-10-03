Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 15:51

Россиянам рассказали, как сэкономить на отдыхе осенью

Вице-президент РСТ Горин: при бронировании тура важно смотреть на сезонность

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Бронируя тур или авиабилеты, важно смотреть на сезонность, рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, самые бюджетные поездки приходятся на межсезонье, а также на те даты, когда нет школьных каникул и длинных праздников.

Самые высокие цены традиционно в период отпусков, школьных каникул, новогодних (рождественских) праздников. Поэтому, если задаться целью бюджетнее отправиться в полет, нужно путешествовать и летать в межсезонье. Октябрь — это завершение бархатного сезона, старт зимнего сезона. Поэтому в октябре, середине ноября, до середины декабря или после 10 января это наиболее низкие цены по многим авиа направлениям, — отметил эксперт.

Кроме того, перемещаясь между странами, важно учитывать курс валют, посоветовал Горин. Он пояснил, что в периоды наибольшей устойчивости рубля стоимость зарубежных поездок будет доступнее для россиян. Еще один фактор ценообразования — наличие и конкуренция перевозчиков по данному направлению, указал эксперт.

Авиационные билеты открываются в продаже за 11 месяцев до вылета. Лучше всего покупать билет заранее, на распродажах, они бывают и ближе к дате вылета, — рекомендовал специалист.

Ранее доцент кафедры туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Ольга Лебедева заявила, что исторические города Казань и Суздаль являются одними из лучших направлений для семейного отдыха с детьми во время осенних каникул. По ее словам, выбор конкретного места зависит от предпочтений семьи.

