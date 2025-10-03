Россияне в Турции остались без денег из-за массовой блокировки счетов

Счета российских клиентов платежной системы Letim, отдыхающих в Турции, снова заблокировали, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, туристы остались без денег. Они не могут получить доступ к средствам ни через приложение, ни через банкоматы.

Как уточнил канал, сбои в работе Letim в Турции наблюдаются уже третьи сутки. Одни пользователи жалуются на бесконечную загрузку, другие сталкиваются с уведомлением «приложение не установлено». При этом представители платежной системы уверяют, что все переводы будут выполнены. Однако какие-либо сроки устранения неполадок не озвучиваются.

Согласно публикации, в июле клиенты Letim уже сталкивались с аналогичной проблемой. Тогда отдыхающие в Турции туристы начали резать свои пластиковые карты.

Ранее россияне начали сталкиваться с более частыми блокировками денег на картах. Многие клиенты жаловались, что их средства удерживаются на срок более 30 дней, а в некоторых случаях деньги удерживались и вовсе около полугода.