Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 11:55

Раскрыты две главные цели Зеленского на возможной встрече с Путиным

Экс-депутат Рады Олейник: Зеленскому нужно признание легитимности со стороны РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский на возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным попытается поднять рейтинг внутри своей страны и получить легитимизацию со стороны Москвы, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он не исключил, что украинский глава решится устроить скандал, аналогичный конфликту с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Безусловно, [Зеленский] скажет по территориям «нет». Если он скажет: «Да. Мы полностью отдаем вам ДНР и ЛНР, но вы нам отдайте территории Сумской и Харьковской областей, которые заняты Вооруженными силами России», тогда ему лучше не приезжать на Украину. Он скажет решительное «нет» и поднимет свой рейтинг на Украине, что ему и необходимо. Конечно, он нахамит [Путину] по полной программе, как и Трампу, и приобретет определенный вес среди европейских лидеров. [Для] Зеленского минимум — это легитимизация и [желание устроить] скандал, — сказал Олейник.

При этом он отметил, что президент Украины боится встречи с российским лидером и не хочет лететь в Москву. Кроме того, по словам экс-нардепа, на данный момент не начата проработка вопроса территорий, который Зеленский готов обсудить исключительно с Путиным.

О чем будет идти речь? Исходя из ситуации на Украине, я думаю, что ему нужна формальная встреча, чтобы он был по сути признан легитимным со стороны России. Потому что как это — встретиться с человеком с улицы? Сложно объяснять. Он хочет дать сигнал о том, что все-таки он легитимен, — заключил Олейник.

Ранее Путин допустил возможность встречи с Зеленским. Он отметил, что украинский лидер может приехать в Москву, если готов к переговорам. При этом президент России поставил под сомнение целесообразность этих переговоров.

Владимир Путин
Владимир Зеленский
Россия
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
