В России задумались об ответных мерах для Китая после отказа страны от виз Решетников: отмена виз для россиян в КНР требует тщательного анализа

Введение Китаем годового безвизового режима для граждан России требует всестороннего анализа и проработки возможных ответных мер, такое заявление в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сделал министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает ТАСС. Он подчеркнул, что решение Пекина должно быть тщательно оценено всеми профильными ведомствами.

Введение Китаем безвизового режима для России требует серьезной оценки со стороны отраслевых ведомств, в том числе с точки зрения ответных шагов, — сказал министр.

Решетников напомнил о существующем порядке: в настоящее время китайские граждане могут посещать Россию без виз в составе организованных туристических групп численностью от пяти человек. Это право закреплено межправительственным соглашением двух стран. Кроме того, планируется снизить минимальный порог численности группы до трех человек и увеличить разрешенный срок пребывания до 21 дня.

Ранее МИД России попросил Китай разъяснить условия въезда и пребывания россиян в республике. Министерство отметило, что при появлении информации из Пекина опубликует ее на своем сайте.