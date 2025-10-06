Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 октября 2025 в 06:11

Над Москвой сработала ПВО по летящему беспилотнику ВСУ

Собянин: силы ПВО сбили один беспилотник ВСУ, летевший в сторону Москвы

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Дежурные средства противовоздушной обороны РФ сбили один беспилотник ВСУ, летевший в сторону Москвы, заявил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. По его словам, воздушные цели были ликвидированы утром 6 октября около 06:00 мск.

Силами ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в сообщении.

Ранее российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 24 украинских беспилотника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атаки были зафиксированы вечером 5 октября в нескольких регионах страны: в Белгородской и Воронежской областях, а также в Республике Крым.

До этого стало известно, что количество пострадавших при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область возросло до трех, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Среди раненых — 15-летний подросток, получивший травмы при детонации сбитого дрона в селе Бессоновка.

Кроме того военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал предположение, что попытка атаки на нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области могла быть осуществлена с территории России. По его мнению, запуск беспилотника могли провести диверсанты или группа лиц, действующая за материальное вознаграждение.

Москва
БПЛА
ПВО
Сергей Собянин
