04 сентября 2025 в 11:53

Россиянам начали продавать iPhone со «скрученным пробегом»

В России начали обманывать покупателей, сбрасывая число циклов зарядки у iPhone

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перекупщики все чаще обманывают россиян, продавая им перепрограммированные старые iPhone, сообщает Telegram-канал «Shot Проверка». По его информации, недобросовестные продавцы с помощью специальной программы «скручивают пробег» батареи, то есть сбрасывают число циклов зарядки.

В итоге человеку продают телефон со старым аккумулятором, а в настройках отображается максимальная емкость батареи. Распознать обман можно с помощью диагностики в сервисе. По словам экспертов, если новый телефон быстро разряжается, это должно насторожить.

Отмечается, что такая схема уже была известна, однако за последний год набрала популярность из-за падения спроса на новые модели iPhone. Ей также промышляют недобросовестные сервисы электроники, которые «меняют» аккумуляторы за 10–15 минут, предупредили специалисты.

Ранее сообщалось, что компания Apple выявила критическую уязвимость во всех моделях iPhone, начиная с линейки XS. Ошибка была обнаружена в модуле обработки фотографий и теоретически позволяла взломать устройство через получение специально созданного изображения.

телефоны
мошенники
iPhone
гаджеты
