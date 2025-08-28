Apple обнаружила критическую уязвимость во всех новых iPhone Apple выявила уязвимость в модуле обработки изображений на новых iPhone

Компания Apple выявила критическую уязвимость во всех моделях iPhone, начиная с линейки XS, сообщил Telegram-канал «Сапа». Ошибка была обнаружена в модуле обработки изображений и теоретически позволяла взломать устройство через получение специально созданного изображения.

Эксплуатация уязвимости была возможна посредством вредоносного изображения через мессенджеры или электронную почту. При этом специалисты отмечают, что для реализации атаки требовались высокий уровень квалификации и сложная процедура, что делало массовые взломы маловероятными. Это означает, что обычные изображения, получаемые от друзей или родственников, с высокой вероятностью не представляли угрозы.

Отмечается, что в компании Apple уже выпустили обновление безопасности, устраняющее данную проблему. Пользователям рекомендуется обновить операционную систему своих устройств до последней доступной версии.

