В МИД поделились ожиданиями по ситуации на Украине после саммита на Аляске

Российская сторона рассчитывает, что положительная динамика по урегулированию ситуации на Украине, проявившаяся после саммита РФ и США в Анкоридже, будет продолжена, сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью журналу «Новые регионы России», размещенном на сайте ведомства. Он подчеркнул, что Москва заинтересована в скорейшем разрешении кризиса.

Руководство нашей страны неоднократно подчеркивало, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании украинского кризиса, в том числе политико-дипломатическим путем. Именно этим стремлением и продиктовано возобновление прямых российско-украинских переговоров, инициированное российской стороной, — сказал дипломат.

Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что США мешают мирным переговорам по Украине, продолжая поставки оружия западным странам. По его словам, прекращение вооружения Киева необходимо для достижения мира. Сенатор также отметил, что Россия при недостижении целей спецоперации способна разрешить кризис силовым методом, и в этом, по его мнению, нет сомнений.