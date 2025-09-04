Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 12:04

В МИД поделились ожиданиями по ситуации на Украине после саммита на Аляске

Галузин: Москва надеется на продолжение позитивной динамики по Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская сторона рассчитывает, что положительная динамика по урегулированию ситуации на Украине, проявившаяся после саммита РФ и США в Анкоридже, будет продолжена, сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью журналу «Новые регионы России», размещенном на сайте ведомства. Он подчеркнул, что Москва заинтересована в скорейшем разрешении кризиса.

Руководство нашей страны неоднократно подчеркивало, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании украинского кризиса, в том числе политико-дипломатическим путем. Именно этим стремлением и продиктовано возобновление прямых российско-украинских переговоров, инициированное российской стороной, — сказал дипломат.

Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что США мешают мирным переговорам по Украине, продолжая поставки оружия западным странам. По его словам, прекращение вооружения Киева необходимо для достижения мира. Сенатор также отметил, что Россия при недостижении целей спецоперации способна разрешить кризис силовым методом, и в этом, по его мнению, нет сомнений.

Украина
Россия
США
Аляска
саммиты
Михаил Галузин
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Понимаю, что обидно»: Захарова ответила Стуббу на критику саммита ШОС
В российском городе арестовали подростка за нападения на прохожих
В Казахстане опровергли новости о задержании высокопоставленного чиновника
Девятиклассник умер после первого дня в школе
С восточным акцентом: маринованная капуста с имбирем и куркумой
Ветеран «Спартака» назвал футболиста, который нужен сборной России
Россиянам объяснили, надо ли удалять аккаунты в Instagram или Facebook
Экс-футболист назвал победителя в предстоящем матче Франции и Украины
В США не исключили подрыв «Силы Сибири— 2» вслед за «Северными потоками»
В Госдуме оценили шансы на отставку Вяльбе
Жители сочинского ЖК забили тревогу из-за виртуального пожара в квартире
Известный блогер лишился последнего бизнеса в России
Хотел утащить в лес: под Петербургом женщина спасла девочку от педофила
Защита Фургала не смогла найти его арестованные машины Toyota и Lexus
Зарезавшего девушку в кемеровском кафе импотента посадили в СИЗО
Раскрыто число мощных DDoS-атак на ресурсы ВЭФ за последние два дня
В Госдуме оценили вероятность снижения ключевой ставки до 14% к концу года
В России планируют увеличить мощность газопровода «Сила Сибири»
В МИД России оценили заявление Каллас о встрече лидеров в Пекине
Готовим венгерский яблочный пирог — рецепт, который полюбит вся семья
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.