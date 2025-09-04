Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 12:10

Криминалист пролил свет на загадочное убийство россиянина на Burning Man

Криминалист Игнатов: россиянина могли зарезать на Burning Man при попытке кражи

Фото: Linda Yee/Global Look Press

37-летнего гражданина России Вадима Круглова могли зарезать на ежегодном фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок (Невада, США) при попытке кражи, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, смерть в результате несчастного случая маловероятна.

Вероятнее всего, мужчина погиб из-за ножевого ранения. СМИ сообщают, что его тело нашли в луже крови. Значит, его ранили. Стрельба привлекла бы внимание очевидцев, а поножовщину ночью на фестивале могли и не заметить. У погибшего мог быть спонтанный конфликт с кем-то: сказал что-то не то, оскорбил кого-то, и человек неадекватный или в состоянии алкогольного опьянения на него налетел. Возможно, кто-то пытался его обокрасть и это переросло в драку, которая закончилась трагедией. Несчастный случай маловероятен. Если бы он упал или чем-то поранился, не было бы столько крови, — отметил Игнатов.

Эксперт добавил, что на подобных мероприятиях люди часто употребляют запрещенные вещества. По его словам, наркотики способствуют резкому возрастанию агрессии, что тоже могло привести к конфликту.

Конечно, можно допустить, что кровь у мужчины пошла горлом из-за какой-то болезни. Но это бывает редко, тем более что он был молодым и крепким, судя по фотографиям. В любом случае эксперты-криминалисты выяснят правду, после того как осмотрят место происшествия и будет произведена судебно-медицинская экспертиза, — заключил Игнатов.

О гибели Круглова на Burning Man стало известно накануне, 3 сентября. Полиция нашла его тело в луже крови, когда люди собрались на традиционном сжигании чучела. Известно, что Круглов несколько лет назад переехал из России в США, а 24 августа отправился на фестиваль, чтобы показать участникам свою инсталляцию.

убийства
США
фестивали
россияне
преступления
Невада
Burning Man
происшествия
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, надо ли удалять аккаунты в Instagram или Facebook
Экс-футболист назвал победителя в предстоящем матче Франции и Украины
В США не исключили подрыв «Силы Сибири— 2» вслед за «Северными потоками»
В Госдуме оценили шансы на отставку Вяльбе
Жители сочинского ЖК забили тревогу из-за «виртуального» пожара в квартире
Известный блогер лишился последнего бизнеса в России
Хотел утащить в лес: под Петербургом женщина спасла девочку от педофила
Защита Фургала не смогла найти его арестованные машины Toyota и Lexus
Зарезавшего девушку в кемеровском кафе импотента посадили в СИЗО
Раскрыто число мощных DDoS-атак на ресурсы ВЭФ за последние два дня
В Госдуме оценили вероятность снижения ключевой ставки до 14% к концу года
В России планируют увеличить мощность газопровода «Сила Сибири»
В МИД оценили заявление Каллас о встрече лидеров в Пекине
Готовим венгерский яблочный пирог — рецепт, который полюбит вся семья
Еще одна страна снизила потолок цен на российскую нефть
Путин запустил сразу восемь объектов инфраструктуры Дальнего Востока
В ФСБ рассказали о приговоре 15 участникам ростовской ОПГ
Преподаватель оценил призывы не становиться отличником
Сгоревший кинотеатр в Петербурге выставили на продажу
Боец рассказал о чудесном спасении после подрыва на мине
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.