Криминалист пролил свет на загадочное убийство россиянина на Burning Man

37-летнего гражданина России Вадима Круглова могли зарезать на ежегодном фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок (Невада, США) при попытке кражи, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, смерть в результате несчастного случая маловероятна.

Вероятнее всего, мужчина погиб из-за ножевого ранения. СМИ сообщают, что его тело нашли в луже крови. Значит, его ранили. Стрельба привлекла бы внимание очевидцев, а поножовщину ночью на фестивале могли и не заметить. У погибшего мог быть спонтанный конфликт с кем-то: сказал что-то не то, оскорбил кого-то, и человек неадекватный или в состоянии алкогольного опьянения на него налетел. Возможно, кто-то пытался его обокрасть и это переросло в драку, которая закончилась трагедией. Несчастный случай маловероятен. Если бы он упал или чем-то поранился, не было бы столько крови, — отметил Игнатов.

Эксперт добавил, что на подобных мероприятиях люди часто употребляют запрещенные вещества. По его словам, наркотики способствуют резкому возрастанию агрессии, что тоже могло привести к конфликту.

Конечно, можно допустить, что кровь у мужчины пошла горлом из-за какой-то болезни. Но это бывает редко, тем более что он был молодым и крепким, судя по фотографиям. В любом случае эксперты-криминалисты выяснят правду, после того как осмотрят место происшествия и будет произведена судебно-медицинская экспертиза, — заключил Игнатов.

О гибели Круглова на Burning Man стало известно накануне, 3 сентября. Полиция нашла его тело в луже крови, когда люди собрались на традиционном сжигании чучела. Известно, что Круглов несколько лет назад переехал из России в США, а 24 августа отправился на фестиваль, чтобы показать участникам свою инсталляцию.