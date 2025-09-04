Российский регион атаковали 12 беспилотниками

ВСУ атаковали село Большое Солдатское с помощью 12 беспилотников, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, в результате удара сгорел частный дом, также повреждено административное здание. Никто не пострадал.

Сегодня ночью 12 БПЛА совершили атаку на село Большое Солдатское в Большесолдатском районе, — написал Хинштейн.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО ликвидировали более 40 беспилотников ВСУ над регионами России и Черным морем. По информации ведомства, с полуночи и до шести часов утра атаке подверглись три региона страны.

Так, 24 украинских БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Краснодарского края, два — над Волгоградской областью. Еще 16 дронов удалось уничтожить над акваторией Черного моря, уточнили в Минобороны.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жительница Шебекино получила баротравму в результате атаки ВСУ. По его словам, в населенном пункте посечены кровли четырех домов, также повреждены автомобиль и хозпостройки.