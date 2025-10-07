Церковная служба на Украине была прервана из-за вооруженного нападения Мужчина напал с топором на священника УПЦ в Кривом Роге

В городе Кривой Рог Днепропетровской области в одном из местных храмов неизвестный совершил нападение на священника, используя топор, передает Telegram-канал «Первый Казацкий». Инцидент произошел во время литургии.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на произошедшее и задержали подозреваемого. Пострадавший священнослужитель не получил серьезных физических повреждений, ударом ему сбило шапку. Обстоятельства и причины нападения расследуются.

