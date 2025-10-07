Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 01:32

Церковная служба на Украине была прервана из-за вооруженного нападения

Мужчина напал с топором на священника УПЦ в Кривом Роге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В городе Кривой Рог Днепропетровской области в одном из местных храмов неизвестный совершил нападение на священника, используя топор, передает Telegram-канал «Первый Казацкий». Инцидент произошел во время литургии.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на произошедшее и задержали подозреваемого. Пострадавший священнослужитель не получил серьезных физических повреждений, ударом ему сбило шапку. Обстоятельства и причины нападения расследуются.

Ранее учащиеся первого класса и их родители в селе Святовасильевка Днепропетровской области обратились с публичным призывом освободить мобилизованного классного руководителя. Педагог был задержан территориальным центром комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Инициативная группа утверждает, что процедура мобилизации была проведена с нарушением законодательных норм.

До этого в Махачкале возле многопрофильного лицея № 39 случилась массовая драка с участием школьников разных учебных заведений и других взрослых. Как уточнили в Минобразования Дагестана, некоторых драчунов объединяли занятия в секции вольной борьбы. Всех участников доставили в отдел полиции. Ситуация взята на особый контроль.

УПЦ
нападения
Кривой Рог
священнослужители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о новой помощи от Словакии для Украины
Оправдание геноцида, шпионаж, новый гитлерюгенд: как живут потомки Гиммлера
Диетолог назвала самые опасные для фигуры и здоровья соусы
Аэропорты двух городов России временно ограничили прием самолетов
Обломки украинского БПЛА врезались в многоэтажку в Белгородской области
Гороскоп на 7 октября: неожиданный поворот для Дев и риск для Стрельцов
Церковная служба на Украине была прервана из-за вооруженного нападения
В США рассказали, почему Украине нельзя давать Tomahawk
Три игрока Сборной России выбыли из матчей с Ираном и Боливией
В российском городе после атаки дронов ВСУ пропала мобильная связь
Скандальный развод, угрозы бандитов, диджеинг: как живет Руслан Нигматуллин
Мужчина пал в схватке с контейнером для благотворительного сбора одежды
Финляндия захотела ввести пошлины на товары из России
Активы американского холдинга перешли под управление Росимущества
«Лента» оборвала сотрудничество с производителем известных чистящих средств
Фаза Луны сегодня, 7 октября: общаемся, знакомимся, ведем переговоры
Приметы 7 октября: Фекла Запрядальница — день огня
Трамп сообщил о решении по ракетам Tomahawk для ВСУ
«Пахал, как раб на галерах»: правила жизни Владимира Путина
Пожар в электровозе стал причиной задержки поездов под Вологдой
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена
Общество

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.