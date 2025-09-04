Генерал ФСБ раскрыл причину изъятия стакана Ким Чен Ына

Северокорейская делегация после встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына изъяла стакан последнего из-за связанных с обеспечением безопасности мер, заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в интервью MK.RU. По его словам, сотрудники предотвратили возможное использование биологического материала.

Это связано с попыткой убрать какие-то элементы биологического материала на стакане, кресле и обивке мебели, который может быть впоследствии использован недоброжелателями. В свое время американцы очень активно собирали биологический материал разных наций, народностей, этносов. У них были свои лаборатории, в которых они проводили различные исследования, — пояснил Михайлов.

Он подчеркнул, что некоторые люди могут заразиться от одной конкретной болезни, в то время как другие останутся здоровыми из-за различий в иммунитете. По его мнению, именно поэтому служба безопасности решила, что после Ким Чен Ына не должно остаться никаких следов.

Ранее кореевед Андрей Ланьков также заявил, что охрана Ким Чен Ына тщательно зачистила все следы его пребывания в Пекине, чтобы иностранные спецслужбы не смогли собрать информацию о возможных проблемах со здоровьем. По мнению эксперта, в последнее время у северокорейского главы появились признаки серьезных заболеваний.