Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 11:50

Генерал ФСБ раскрыл причину изъятия стакана Ким Чен Ына

Генерал ФСБ Михайлов: стакан Ким Чен Ына изъяли ради его безопасности

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Северокорейская делегация после встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына изъяла стакан последнего из-за связанных с обеспечением безопасности мер, заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в интервью MK.RU. По его словам, сотрудники предотвратили возможное использование биологического материала.

Это связано с попыткой убрать какие-то элементы биологического материала на стакане, кресле и обивке мебели, который может быть впоследствии использован недоброжелателями. В свое время американцы очень активно собирали биологический материал разных наций, народностей, этносов. У них были свои лаборатории, в которых они проводили различные исследования, — пояснил Михайлов.

Он подчеркнул, что некоторые люди могут заразиться от одной конкретной болезни, в то время как другие останутся здоровыми из-за различий в иммунитете. По его мнению, именно поэтому служба безопасности решила, что после Ким Чен Ына не должно остаться никаких следов.

Ранее кореевед Андрей Ланьков также заявил, что охрана Ким Чен Ына тщательно зачистила все следы его пребывания в Пекине, чтобы иностранные спецслужбы не смогли собрать информацию о возможных проблемах со здоровьем. По мнению эксперта, в последнее время у северокорейского главы появились признаки серьезных заболеваний.

Ким Чен Ын
безопасность
ФСБ
КНДР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США не исключили подрыв «Силы Сибири— 2» вслед за «Северными потоками»
В Госдуме оценили шансы на отставку Вяльбе
Жители сочинского ЖК забили тревогу из-за «виртуального» пожара в квартире
Известный блогер лишился последнего бизнеса в России
Хотел утащить в лес: под Петербургом женщина спасла девочку от педофила
Защита Фургала не смогла найти его арестованные машины Toyota и Lexus
Зарезавшего девушку в кемеровском кафе импотента посадили в СИЗО
Раскрыто число мощных DDoS-атак на ресурсы ВЭФ за последние два дня
В Госдуме оценили вероятность снижения ключевой ставки до 14% к концу года
В России планируют увеличить мощность газопровода «Сила Сибири»
В МИД оценили заявление Каллас о встрече лидеров в Пекине
Готовим венгерский яблочный пирог — рецепт, который полюбит вся семья
Еще одна страна снизила потолок цен на российскую нефть
Путин запустил сразу восемь объектов инфраструктуры Дальнего Востока
В ФСБ рассказали о приговоре 15 участникам ростовской ОПГ
Преподаватель оценил призывы не становиться отличником
Сгоревший кинотеатр в Петербурге выставили на продажу
Боец рассказал о чудесном спасении после подрыва на мине
Водителям объяснили, можно ли доверять круиз-контролю и другой электронике
Хитрый старый педофил на Камчатке не смог оспорить свой срок
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.