Эксперт раскрыл, почему о здоровье Ким Чен Ына ничего не известно

Охрана лидера Северной Кореи Ким Чен Ына тщательно уничтожила все следы его пребывания в Пекине после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил кореевед Андрей Ланьков в беседе с «Газетой.Ru». По его мнению, это было нужно для того, чтобы иностранные спецслужбы не получили информацию о возможных проблемах со здоровьем главы КНДР.

Я бы предполагал, что северокорейское руководство не хочет, чтобы иностранные спецслужбы <...> получили бы возможность собрать какую-то информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына. Есть косвенные признаки, которые указывают на то, что в последние несколько лет у северокорейского руководителя появились какие-то серьезные проблемы со здоровьем, — подчеркнул эксперт.

Ранее служба сопровождения Ким Чен Ына тщательно очистила помещение, в котором проводились переговоры с Путиным. Сотрудники уничтожили все следы визита, включая личные вещи лидера, и обработали контактные поверхности.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Ким Чен Ын получил приглашение посетить Москву. По его словам, даты визита будут согласованы дополнительно. Песков отметил, что контакты с КНДР и Китаем направлены исключительно на благо стран-партнеров.