Птица пикировала на подростка-велосипедиста и едва не выклевала глаз Школьник из Ижевска на велосипеде едва не потерял глаз, столкнувшись с птицей

Подросток в Ижевске получил серьезную травму глаз после столкновения с птицей во время езды на велосипеде, сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии. 16-летний школьник обратился в больницу с жалобами на резкое ухудшение зрения и туман перед глазами. Юноше оказали экстренную помощь и провели операцию, он идет на поправку.

Он ехал за рулем велосипеда без средств защиты и на большой скорости столкнулся с птицей. Подросток получил контузию глаза и обширное кровоизлияние в переднюю камеру, — сказано в сообщении.

