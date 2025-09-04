Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 10:40

Птица пикировала на подростка-велосипедиста и едва не выклевала глаз

Школьник из Ижевска на велосипеде едва не потерял глаз, столкнувшись с птицей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток в Ижевске получил серьезную травму глаз после столкновения с птицей во время езды на велосипеде, сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии. 16-летний школьник обратился в больницу с жалобами на резкое ухудшение зрения и туман перед глазами. Юноше оказали экстренную помощь и провели операцию, он идет на поправку.

Он ехал за рулем велосипеда без средств защиты и на большой скорости столкнулся с птицей. Подросток получил контузию глаза и обширное кровоизлияние в переднюю камеру, — сказано в сообщении.

Ранее в Южно-Африканской Республике гиены напали на мужчину, спавшего в палатке после мальчишника. 31-летний Николас Холс проснулся от того, что одна хищник вцепился ему в ногу, а другой — в голову. Животные пробрались внутрь через вентиляционное отверстие и попытались вытащить жертву наружу.

В Приморском крае до этого гималайский медведь напал на местного жителя. Специалисты подтвердили, что нападение произошло примерно в 400 метрах от поселка Шумный. После непродолжительной схватки хищник покинул место происшествия. Пострадавший мужчина оставался в сознании при поступлении в больницу.

