04 сентября 2025 в 19:57

МИД: РФ не уклонялась от выплат пострадавшим и жертвам авиакатастрофы AZAL

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Россия не уклонялась от страховых выплат погибшим и пострадавшим в катастрофе самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), заявили в пресс-службе МИД РФ. В ведомстве отметили, что компенсации пассажирам и родственникам жертв крушения на общую сумму 358,4 млн рублей были осуществлены.

Имеем дело с очередным спекулирующим на трагедии вбросом в уже знакомом циничном стиле, рассчитанным на эмоциональную реакцию аудитории. Подобные инсинуации не соответствуют действительности. Это ложь, — сказано в сообщении.

В МИД уточнили, что российская страховая компания АО «АльфаСтрахование» с февраля 2025 года осуществляет страховые выплаты в связи с катастрофой самолета AZAL. Азербайджанской авиакомпании выплачено страховое возмещение за самолет в размере полной страховой стоимости — 1,003 млрд рублей.

На сегодня осуществлены страховые выплаты пострадавшим пассажирам самолета и родственникам погибших на общую сумму 358,4 млн рублей. На данный момент полностью урегулированы вопросы компенсаций за травмы и гибель 46 из 62 пассажиров рейса. По данным министерства, завершены выплаты по семи из 15 граждан России, 35 из 38 граждан Азербайджана, всем трем гражданам Киргизии и одному из шести граждан Казахстана. Работа по согласованию компенсаций с оставшимися пострадавшими и родственниками погибших продолжается.

Расследование крушения авиалайнера Azerbaijan Airlines в настоящее время находится на втором этапе. Специалисты исследуют собранные материалы. В рамках расследования международные специалисты посетили аэропорты России и Азербайджана. Представители Международной организации гражданской авиации (ИКАО) съездили в Баку, Грозный и Ростов-на-Дону.

Самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение около аэропорта Актау в Казахстане 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли.

