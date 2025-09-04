В Москве наказали одного из школьников — участников езды на самокате

В Москве наказали одного из подростков, который вместе с другом устроил опасную поездку на одном самокате по встречной полосе, сообщила в Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк. Инцидент произошел 1 сентября на проспекте Мира. На нарушителя составили административный протокол, а его мать привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Вместе с матерью юноша был доставлен в полицию, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.29 КоАП РФ, — сказано в сообщении.

Ранее в Москве выявили нарушение ПДД пятью подростками, которые перемещались на одном арендованном самокате по тротуару на улице Зои и Александра Космодемьянских. Факт был установлен в ходе мониторинга информации в социальных сетях.

Между тем депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести в стране полный запрет на аренду электросамокатов. По его словам, на улицах российских городов отсутствует надлежащая инфраструктура, а регулирование сферы является неэффективным. Все это, считает он, представляет прямую угрозу для жизни и здоровья пешеходов, особенно когда электросамокаты арендуют неопытные пользователи.