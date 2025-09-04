В российском городе самокатчик сбил беременную девушку-подростка

В Чите самокатчик сбил 17-летнюю девушку на шестом месяце беременности, сообщило издание «Чита.Ру». Пострадавшую отвезли в больницу, она в среднетяжелом состоянии.

Инцидент произошел на Новобульварной улице. Позднее управление СК по региону сообщило в своем Telegram-канале о возбуждении уголовного дела. Сотрудники ведомства допросят пострадавшую девушку, также будут приняты меры для поиска виновного в аварии.

Ранее в Красном Селе на пустой дороге столкнулись два человека на самокатах. Один из них отделался испугом, второму потребовалась медицинская помощь из-за неудачного падения на спину. ДТП произошло у дома 6/6 по проспекту Красных Командиров.

До этого подмосковные врачи сняли скальп с головы 36-летнего пациента, упавшего с электросамоката, чтобы спасти ему жизнь. Мужчина получил множественные переломы черепа. Операция продолжалась более трех часов. Пациенту предстоит долгая реабилитация.

В конце июля в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля Opel Astra и 16-летней девушки на электросамокате. Несовершеннолетняя пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Водитель автомобиля совершил наезд на школьницу.