Эстония нашла способ облегчить жизнь союзникам в НАТО Эстония хочет упростить использование своего воздушного пространства для НАТО

Министерство обороны Эстонии предложило упростить порядок использования воздушного пространства страны для стран НАТО, сообщает телерадиокомпания ERR. Проект постановления предусматривает, что иностранные государства смогут подавать один запрос на определенный период вместо разрешения на каждый отдельный полет, что должно снизить бюрократическую нагрузку.

При этом Эстония оставляет за собой право приостанавливать или аннулировать разрешение, а также требовать уточняющие данные о предстоящих полетах. Иностранные воздушные суда обязаны заранее уведомлять страну о входе, пролете или посадке на территории Эстонии.

Изменения направлены на упрощение процедур во время совместных учений и оборонных операций стран НАТО. Ведомство считает, что проект позволит союзникам быстрее и удобнее планировать свои операции, сохраняя при этом контроль за безопасностью воздушного пространства.

Ранее Германия разработала операцию Deutschland по транзиту до 800 тысяч военнослужащих НАТО к восточным границам Альянса в течение 48 часов. План предусматривал развертывание 200 тысяч единиц техники и создание системы ПВО Sky Shield с привлечением 120 самолетов.