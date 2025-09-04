Саммит ШОС — 2025
Хит вашей зимней кладовой: сочная и острая маринованная капуста

Ищете быструю, вкусную и хрустящую закуску? Тогда маринованная капуста — это именно то, что вам нужно! Она готовится всего за несколько часов, не требует стерилизации и покоряет своим ярким кисло-сладким вкусом. Такая закуска станет хитом как на празднике, так и в будний день.

Маринованная капуста особенно хороша, когда приготовлена по простому и проверенному рецепту. Возьмите свежую белокочанную капусту — примерно 2 кг, нарезанную тонкой соломкой. Добавьте морковь, натертую на корейской тёрке, и немного чеснока. В отдельной посуде приготовьте маринад: на 1 литр воды 1 стакан уксуса (9%), 2 столовые ложки соли, 3 столовые ложки сахара, лавровый лист, перец горошком и пару сухих перчинок чили по вкусу. Доведите до кипения, дайте немного остыть и залейте овощи. Перемешайте, утрамбуйте в чистые банки и закройте капроновыми крышками. Храните в холодильнике или погребе. Уже через 3–4 дня маринованная капуста будет готова к употреблению — хрустящая, ароматная, с легкой остринкой и кислинкой.

Ее можно подавать с мясом, колбасой, добавлять в супы или есть просто с хлебом. Благодаря уксусу она долго не портится, а вкус только улучшается со временем.

Обязательно попробуйте этот простой рецепт. Такая закуска — настоящая находка для тех, кто ценит домашние вкусы и простоту. Маринованная капуста требует минимум усилий, но дает максимум удовольствия. Сделайте пару баночек — и вы вернётесь к этому рецепту снова и снова.

Ранее мы раскрыли для вас секрет хрустящих огурчиков за 24 часа. Приятного аппетита!

рецепты
советы
капуста
кухня
кулинария
