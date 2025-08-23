Маринованные огурцы по-болгарски: готовим сладкую хрустящую закуску

Если вы любите необычные закуски с гармоничным сочетанием сладости и пряностей, обязательно попробуйте огурцы по-болгарски.

Для приготовления вам понадобятся свежие крепкие огурчики (около 2 кг на 3-литровую банку), которые нужно тщательно промыть и обрезать с обеих сторон. Аромат этой закуске придадут веточки свежей петрушки и укропа, несколько горошин черного перца, душистая гвоздика и лавровый лист.

Основа маринада — простая, но важная: на 1,5 литра воды возьмите 4 ст. л. сахара и 2 ст. л. соли. Именно такое соотношение даст тот самый узнаваемый болгарский вкус. Для консервации используйте 2 ст. л. 70% уксусной эссенции — она обеспечит идеальную сохранность заготовки.

Процесс приготовления начинается со стерилизации банок. На дно укладывают пряности, затем плотно вертикально размещают огурцы. Кипящий маринад с уксусом заливают в банки, после чего проводят 20-минутную стерилизацию на водяной бане. Такой способ гарантирует, что закуска прекрасно сохранится до зимы.

Готовые маринованные огурцы по-болгарски приобретают насыщенный вкус уже через 2–3 недели, но настоящий букет раскрывается через месяц-полтора. Подавайте их как самостоятельную закуску или как дополнение к мясным блюдам — они хороши в любом виде!

Ранее мы раскрыли вам секрет малосольных огурчиков без уксуса и кипятка!