Огурцы малосольные — без уксуса и кипятка, но с идеальным хрустом

Малосольные огурцы — классическая закуска, которая всегда вызывает аппетит. Хрустящие, ароматные и слегка пряные, они становятся отличным дополнением к основным блюдам, гарнирам или просто как самостоятельное угощение. Главное — правильно выбрать огурцы: свежие, крепкие, желательно небольшого размера. Именно такие плоды лучше всего впитывают аромат рассола и остаются хрустящими.

Для приготовления используется простая, но проверенная пропорция: на 1 кг огурцов берется 1 литр воды, 2 ст. л. соли без горки, 4 зубчика чеснока, пучок укропа с зонтиками и 5–6 листьев смородины или хрена. Можно добавить несколько горошин черного перца и щепотку кориандра. Огурцы заливают холодным или горячим рассолом (по желанию), укрывают крышкой и оставляют при комнатной температуре на 12–24 часа. Уже на следующий день они готовы к употреблению.

Хрустящие малосольные огурцы сохраняют натуральный вкус и структуру, оставаясь сочными и ароматными. Этот пошаговый рецепт с фото поможет приготовить идеальную закуску, не прибегая к длительной засолке или стерилизации.