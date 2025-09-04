Ватикан назвал условие освобождения заложников ХАМАС

Ватикан подтвердил свою позицию о необходимости создания двух государств как единственного пути разрешения ближневосточного кризиса, сообщила служба печати Святого Престола. Этот вопрос стал центральным во время встречи Папы римского Льва XIV с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Ватикан выразил надежду на скорейшее возобновление переговоров для освобождения всех заложников, находящихся у ХАМАС, а также для установления постоянного режима прекращения огня.

Особое внимание было уделено вопросу гарантий будущего палестинского народа и обеспечения долгосрочной стабильности в регионе. Ватикан подчеркнул необходимость учета законных интересов обеих сторон конфликта.

Ранее Лев XIV призвал Иран и Израиль проявить ответственность и здравый смысл на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Глава католической церкви заявил, что все страны должны способствовать установлению мира и продвигать решения, обеспечивающие безопасность для всех.

До этого в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским понтифик подтвердил готовность Ватикана выступить в качестве площадки для мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Папа римский подчеркнул важность диалога и поиска дипломатических путей решения международных кризисов.