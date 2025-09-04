Ушла из жизни советская актриса Лидия Пирогова

Народная артистка СССР и Украины Лидия Пирогова умерла 84-м году жизни. Актриса, чья творческая биография была неразрывно связана с Закарпатским русским драматическим театром, оставила после себя более 100 ярких сценических образов, сообщили на сайте учреждения.

Пирогова, получившая звание заслуженной артистки УССР в 1974 году и народной артистки Украины в 1997 году, посвятила сцене почти 60 лет своей жизни. Выпускница Харьковского театрального института, она с 1965 года служила в закарпатском театре, где создала роли в классических постановках: «Ревизор», «Вишневый сад», «Деревья умирают стоя», «Васса Железнова» и многих других.

Зрителям также запомнилась ее работа в кино — в военной драме «Сошедшие с небес» (1986) киностудии «Ленфильм», где ее партнерами были Вера Глаголева и Александр Абдулов. Фильм собрал в советском прокате 6,3 млн зрителей.

Ранее заслуженная артистка России актриса Валентина Костюкова умерла на 82-м году жизни. Она скончалась 20 августа. Причина ее смерти не раскрывается.