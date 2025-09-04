Саммит ШОС — 2025
У легендарного теннисиста диагностировали рак

Expressen: у бывшей первой ракетки мира Борга диагностировали рак

Бьорн Борг Бьорн Борг Фото: Karin Rnblom/Ibl Bildbyr/Global Look Press

У бывшей первой ракетки мира шведа Бьорна Борга диагностировали онкологическое заболевание, сообщает издание Expressen. 69-летний теннисист раскрыл свой диагноз в книге «Heartbeat» («Биение сердца»), которая поступит в продажу 18 сентября.

Бьорн Борг в своей предстоящей автобиографии «Биение сердца» пишет о том, что у него обнаружили рак. Звезда тенниса написал книгу вместе со своей женой Патрицией, — говорится в материале.

По информации источников издания, у Борга обнаружен рак предстательной железы. В настоящее время неизвестно, прошел ли бывший спортсмен лечение и каков его текущий статус здоровья. Ожидается, что подробности заболевания Борг раскроет на пресс-конференции после официального выхода книги.

Ранее сообщалось, что итальянский модельер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года. По словам сотрудников бренда, он работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям и разнообразным и постоянно меняющимся проектам. Также уточняется, что Армани восстанавливался дома после госпитализации и скончался в кругу близких.

