У легендарного теннисиста диагностировали рак

У бывшей первой ракетки мира шведа Бьорна Борга диагностировали онкологическое заболевание, сообщает издание Expressen. 69-летний теннисист раскрыл свой диагноз в книге «Heartbeat» («Биение сердца»), которая поступит в продажу 18 сентября.

Бьорн Борг в своей предстоящей автобиографии «Биение сердца» пишет о том, что у него обнаружили рак. Звезда тенниса написал книгу вместе со своей женой Патрицией, — говорится в материале.

По информации источников издания, у Борга обнаружен рак предстательной железы. В настоящее время неизвестно, прошел ли бывший спортсмен лечение и каков его текущий статус здоровья. Ожидается, что подробности заболевания Борг раскроет на пресс-конференции после официального выхода книги.

