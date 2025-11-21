Зеленский предложил кандидата на замену Галущенко

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить депутата от правящей партии «Слуга народа» Дениса Маслова на должность министра юстиции страны, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Железняк. Прежний глава ведомства Герман Галущенко ушел в отставку из-за причастности к коррупционным схемам бизнесмена Тимура Миндича.

[Зеленский] предложил назначить депутата Дениса Маслова министром юстиции, — сказал Железняк.

В среду, 19 ноября, Верховная рада проголосовала за отставку Галущенко. Временное исполнение обязанностей возложено на его заместителя Людмилу Сугак. За такое решение проголосовали 323 депутата. Примечательно, что ни одного голоса не было против. В голосовании не принимали участия 15 человек.

Ранее Железняк сообщил, что Зеленский провел встречу с депутатами от правящей партии «Слуга народа». По его словам, украинский лидер отказался отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала.