Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 18:41

Экс-супруга Потанина может устроить один из самых дорогих разводов в мире

Экс-супруга Потанина получила право претендовать на половину «Норникеля»

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Бывшая жена миллиардера Владимира Потанина Наталья получила право претендовать на половину в компании «Норникель», пишет Daily Mail. Такое решение принял Апелляционный суд в Лондоне. Если процесс начнется, то это может стать одним из самых дорогих разводов в истории.

Апелляционный суд постановил, что бывшая жена российского олигарха Владимира Потанина может подать на него в суд с требованием отсудить часть его многомиллиардного состояния, — сказано в материале.

Судьи сочли, что Потанина «в значительной степени разорвала связи с Россией» и может предъявить иск. Она требует 50% доли в «Норникеле», 50% дивидендов с 2014 года и элитную недвижимость в России на сумму около $150 млн (1,2 млрд рублей). Миллиардер владеет 37% компании, стоимость которой достигает $9 млрд (731,7 млрд рублей) по данным Московской биржи.

По разным оценкам, после развода Потанина получила от $41,5 до $84 млн (от 3,3 до 6,8 млрд рублей). Юристы миллиардера настаивают, что у пары не было связей с Британией, и выступают против иска.

Ранее Потанин заявил, что хотел бы вернуться в конец 1980-х годов. Однако, по его словам, только с теми знаниями и опытом, которые накопил с тех времен.

Владимир Потанин
супруги
Норникель
Великобритания
разводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С яблочным вкусом: маринованная капуста на зиму с пряном маринаде
В работе Steam зафиксировали массовый сбой
Замглавы Минстроя призвал кассиров уходить на стройки
«Пафосные слова»: политолог об итогах встречи «коалиции желающих»
«Путь силы»: в Пентагоне сделали неоднозначное заявление о Трампе
Раскрыты причины гибели немецких политиков перед выборами
На Западе остались в шоке от слов Каллас о роли СССР в победе над нацизмом
Чиновница сношала девочку-подростка, снимая на видео: жертву травят в Сети
Зеленский раскрыл реакцию Трампа на закупку Словакии и Венгрии нефти из РФ
В Адыгее женщине предложили взять кредит на ремонт окон после атаки дронов
Неадекват напал на девушку за рулем такси, назвал лошадью и попал на видео
«Доллар мертв»: в США пришли к неутешительным выводам после саммита ШОС
Сбежал с СВО, чтобы насиловать: в Уфе судят дезертира-педофила
Коронавирус, инсульт, потеря голоса: куда пропала певица Ая из «Города 312»
Депутат прошлась по барам в Петербурге и решила им помочь
Российская пловчиха рассказала о хейте из-за смены гражданства
Онищенко рассказал, вспышку какой опасной инфекции скрывает Турция
Курс евро пробил отметку в 95 рублей впервые с конца июля
ВС России накрыли важный объект ВСУ в Черниговской области
Ватикан назвал условие освобождения заложников ХАМАС
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.