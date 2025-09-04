Экс-супруга Потанина может устроить один из самых дорогих разводов в мире

Бывшая жена миллиардера Владимира Потанина Наталья получила право претендовать на половину в компании «Норникель», пишет Daily Mail. Такое решение принял Апелляционный суд в Лондоне. Если процесс начнется, то это может стать одним из самых дорогих разводов в истории.

Апелляционный суд постановил, что бывшая жена российского олигарха Владимира Потанина может подать на него в суд с требованием отсудить часть его многомиллиардного состояния, — сказано в материале.

Судьи сочли, что Потанина «в значительной степени разорвала связи с Россией» и может предъявить иск. Она требует 50% доли в «Норникеле», 50% дивидендов с 2014 года и элитную недвижимость в России на сумму около $150 млн (1,2 млрд рублей). Миллиардер владеет 37% компании, стоимость которой достигает $9 млрд (731,7 млрд рублей) по данным Московской биржи.

По разным оценкам, после развода Потанина получила от $41,5 до $84 млн (от 3,3 до 6,8 млрд рублей). Юристы миллиардера настаивают, что у пары не было связей с Британией, и выступают против иска.

Ранее Потанин заявил, что хотел бы вернуться в конец 1980-х годов. Однако, по его словам, только с теми знаниями и опытом, которые накопил с тех времен.