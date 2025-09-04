Курс евро пробил отметку в 95 рублей впервые с конца июля

Курс евро на российском межбанковском рынке превысил 95 рублей впервые с 30 июля текущего года, свидетельствует информация на площадке «Финам». Так, по данным на 16:24 мск официальная валюта Евросоюза росла на 0,62% — до 95,034 рубля.

При этом курс доллара рос на 0,26%, до 81,199 рубля. К 17:04 мск рост евро замедлился и остался на уровне 94,529 рубля, таким образом прибавив 0,09%. Американская валюта в свою очередь торговалась на уровне 81,203 рубля, что на 0,27% выше предыдущих значений.

Ранее сообщалось, что рубль в конце лета 2025 года снова оказался одной из самых недооцененных валют в мире. По мнению аналитиков, его курс должен составлять 24,5 рубля за доллар. Самой же переоцененной валютой среди крупнейших экономик стал израильский шекель.

До этого стало известно, что Банк России на сентябрьском заседании по ключевой ставке будет выбирать между двумя вариантами ее снижения — на 100 или на 200 базисных пунктов. По словам первого зампредседателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова, существует больше аргументов в пользу снижения ставки на 100 б. п.